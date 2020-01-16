Nevşehir’de narkotik uygulaması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de narkotik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip ve 42 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 10 araç ve 51 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken 2 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.