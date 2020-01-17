Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kütüphaneler Genel Müdürü Turşucu’yu ziyaret etti

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 2020 faaliyetleri kapsamında bulunan kütüphane projesi için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Uçhisar’ın ihtiyacı olan yeni teknolojilerle donatılmış modern bir kütüphane için görüşmelerde bulundu. Başkan Süslü, “2020 yılında gerçekleştirilecek olan kütüphane projemize desteklerinden dolayı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaşı’na teşekkür ederim” dedi.

NEVŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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