Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci karne aldı

Nevşehir’de 20192020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 60 bin 966 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

20192020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Nevşehir il genlinde 3 bin 443 derslikte öğretim gören 60 bin 966 öğrencinin yanı sıra 4 bin 576 öğretmen bugün düzenlenen karne töreni ile yarıyıl tatiline başladı.

“İkinci yarıyıl 3 Şubat’ta başlayacak”

Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için ikinci yarıyıl 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak. İkinci yarıyılda ara tatil 610 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan’da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

NEVŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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