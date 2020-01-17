Boğaz Şehit Murat Ateş Ortaokulunda karne töreni düzenlendi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde 20192020 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne töreni düzenlendi.

Boğaz Şehit Murat Ateş Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı. Karne töreni öncesinde öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş, “20192020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün alacağınız karneler ile sona eriyor. Sömestr tatilinizi en güzel şekilde geçirmenizi ve ikinci yarıyıla daha istekli başlayarak sene sonunda başarılı sonuçlar ile tatile gireceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize iyi tatiller dilerim” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de, “20192020 eğitim öğretim dönemi I. yarıyılını tamamlayarak 17 Ocak 2020 Cuma günü karne heyecanıyla geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dinlenme dönemine girmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye’nin emanetçileri gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşımak için fedakârca emek veren eli öpülesi eğitimcilerimize de şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin yeni başarılara adım atabilmek için bir vesile olmasını diler; öğrencilerimize, velilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı tatiller temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş, milletvekili Açıkgöz ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.

NEVŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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