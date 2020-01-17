Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı

2020 yılı içinde Arnavutluk'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyumun detaylarını konuşmak üzere paydaşlardan olan Memursen ile yapılan toplantıya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdülkadir Binici, Öğr. Gör. Arzu Saldıray, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hulusi Yılmaz, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Yener Bektaş ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgar Baharlu, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Danışmanı Halit Ortaköy ve Dış İlişkiler Uzmanı Jonilda Rrapaj katıldı.

Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" Temalı Uluslararası Sempozyum hususunu görüşmek üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve çalışma heyeti ile konfederasyonumuzda bir araya geldik. Rektör Bağlı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Genel Başkan Ali Yalçın, Rektör Bağlı’ya kitap ve plaket takdiminde bulundu.

NEVŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.