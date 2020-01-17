Ortahisar’da depo yangını

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Ortahisar’da meydana gelen depo yangını Ürgüp Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ortahisar’da Yaşar Ç’ye ait olduğu belirlenen eski eve ait depoda meydana gelen yangının büyümesi, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile önlendi.

Depo yangınında ölü ve yaralı bulunmazken, söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı.

NEVŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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