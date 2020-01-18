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KAPTİD Başkanı Dinler: "2020 yılı Kapadokya’nın pırlanta yılı olacak” Kapadokya’da rezervasyonlarda ...

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2020 yılı rezervasyonlarında yüzde 15'lik bir artış yaşanırken Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler 2020 yılının Kapadokya bölgesi için pırlanta yıl olacağını söyledi.

KAPTİD Başkanı Dinler: "2020 yılı Kapadokya’nın pırlanta yılı olacak” Kapadokya’da rezervasyonlarda yüzde 15 artış yaşanıyor Kapadokya bölgesi 2020 yılında yeni bir rekora hazırlanıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2020 yılı rezervasyonlarında yüzde 15’lik bir artış yaşanırken Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler 2020 yılının Kapadokya bölgesi için pırlanta yıl olacağını söyledi.
Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölgede 2020 yılı rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 15 artış yaşanıyor.
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "2019 yılında 4 milyon müze ziyaretçisinin üzerine yüzde 20 koyarak 2020 yılından rekor bir yıl bekliyoruz. 2018 yılına gidecek olursak bu yıl Kapadokya’da çok güzel bir yıl olarak geçti. 2019 yılında beklentiler yüksekti. Her Pazar da bir yükseliş bekliyordu. Bu pazarlardaki yükselişleri sağladık. 2019 yılı Kapadokya’nın altın yılı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Şimdi 2020 yılında yeni bir tarih yazmak istiyoruz. 2019 yılının üzerine müze ziyaretçisi 4 milyonun üzerinde yüzde 20 koyaraktan rekor bir yıl bekliyoruz” dedi.

“Kapadokya’nın lokomotif ziyaretçiler var”
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Kapadokya bölgesinin Uzak Doğu ülkelerinin lokomotif ziyaretçileri olduğunu söyledi. Dinler, “2020 yılında bizim lokomotif pazarlarımız olan Uzakdoğu pazarlarımız var. Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya bunlara ilaveten Latin Amerika ülkeleri olan Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Meksika bunlar bizim lokomotif ülkelerimiz. Bunları ilaveten Kuzey Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Avustralya bölgesinden bir artış sağlayabilirsek çok güzel bir yıl olacağına eminim” diye konuştu.

“2020 yılında rezervasyonlar yüzde 15 arttı”
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, 2019 yılına oranla 2020 yılında rezervasyonların yüzde 15 olarak artış gösterdiğini ifade ederken 2020 yılının Kapadokya bölgesinin pırlanta yılı olacağını belirtti. Dinler, “2020 yılında rezervasyonlarımız iki türlü biliyorsunuz. Bir grup rezervasyonları diğeri de münferit rezervasyonlardır. Şuan 2019 yılı ile kıyasladığımız zaman 2020 yılında rezervasyonlarda yüzde 15’lik bir artış var. Gidişatımız iyi. İnşallah bölgemizde herhangi bir sıkıntı olmaz. 2020 yılını Kapadokya bölgesinin pırlanta yılı olarak sağlamlaştırmış oluruz” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

18 Ocak 2020 Cumartesi

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