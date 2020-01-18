Taşkınpaşa köyünde soba yangına neden oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde bir evde akşam saatlerinde çıkan yangın Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Taşkınpaşa köyünde B.G’ye ait evde sobanın yakınında bulunan kanepenin yüksek ısıya maruz kalması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan B.G. ve köylüler alevler artınca Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının çıktığı oda ve odada bulunan eşyaların bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

NEVŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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