Kapadokya Film Festivali hazırlıkları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlandı. Altı gün sürecek festival, 29 Mayıs3 Haziran tarihleri arasında, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmler ve birbirinden değerli isimleri, Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacak.

Nevşehir Belediyesi önemli bir uluslararası organizasyonu daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başladı. 29 Mayıs3 Haziran tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek Kapadokya Film Festivali, bölgenin eşsiz coğrafyası ve kültüründen aldığı ilhamla, yurt içi ve yurt dışından seçkin filmler ve çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir’de bir araya getirecek.



“Film festivali Nevşehir’e çok yakışacak”

Şehrin cazibe projelerinden birini gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Film Festivali’nin ulusal sinemaya katkı sunmanın yanında, Nevşehir’e sosyal, kültürel ve turizm alanında da önemli yararlar sağlayacağını ifade etti. Günümüzde kentlerin artık kültürel ve sanatsal değerleriyle anıldığının altını çizen Başkan Arı, binlerce yıllık geçmişi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Kapadokya ve bölgenin merkezi Nevşehir’in, turizmin yanında, kültürün ve sanatın önemli kavşaklarından biri haline geleceğini söyledi. Kapadokya Film Festivali’nin bunun önemli bir ayağı olacağını beliren Başkan Arı, kültür ve sanata değer veren Nevşehir halkının festivale yoğun ilgi göstereceğine yürekten inandığını ve festivalin Nevşehir’e çok yakışacağını vurguladı. Başkan Arı, çok kısa sürede ayrıntılarını paylaşacakları festivalin bölgedeki sanatseverler, öğrenciler ve turistler için ayrı bir öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi.



“Sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek”

Kapadokya Film Festivali için yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını söyleyen Festival Direktörü Suat Köçer, ilki yapılacak olan festivalin Nevşehir’in yanı sıra, Türk sinema sektörüne de yeni ve güçlü bir soluk getireceğini ifade etti. Türkiye’nin önemli doğa harikalarından biri olan Kapadokya’ya sinema heyecanı taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Köçer, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmler ve birbirinden değerli konukları Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Çok sayıda önemli etkinlik ve sürpriz bölümlerin planlandığı Kapadokya Film Festivali ile ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacak.

NEVŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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