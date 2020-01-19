‘İkinci Bahar’ Nevşehir’de sahnelendi

Nevşehir’de sahnelenen ve iki usta oyuncu Cihat Tamer ile Bedia Ener'in aşk, romantizm ve komedi yüklü oyunu 'İkinci Bahar', izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Tiyatro Geceleri’nin bu hafta ki konuğu ‘İkinci Bahar’ oldu.

İki kuşağın, hayata, aşka farklı pencerelerden bakışını mizahi bir dilleanlatan ve usta oyuncu Cihat Tamer’i 26 yıl aradan sonra sahnelere döndüren ‘İkinci Bahar’ adlı oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatan ve 58'inci sanat yılını kutlayan Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan 'İkinci Bahar' adlı oyunda ikiliye; Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik etti.

Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği iki perdelik oyunu izleyenler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de vardı.

Biletleri yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satılan oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

NEVŞEHİR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

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