Nevşehir Belediyespor: 3 Pazarspor: 1 Nevşehir Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Karadeniz temsilcisi Pazarspor’u kendi saha ve seyircisi önünde 31 mağlup etti.

TFF 3.Lig 3.Grup maçında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Pazarspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 11.dakika Emre Gemici ve 20.dakikada Muhammed Emin Kurt’un kaydettiği goller ile maçta 20 öne geçti. Bu dakikadan sonra maçı adeta tek kale oynayan Nevşehir Belediyespor yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamayınca maçta ilk yarı 20 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Pazarspor etkili bir oyun sergilerken Pazarspor maçın 75.dakikasında Can Muhammed Vural’ın kaydettiği gol ile maçta durumu 21 yaptı. Bu dakikadan sonra Pazarspor gol için Nevşehir Belediyespor kalesine yüklenirken Nevşehir Belediyespor kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. Maçın uzatma dakikalarında Nevşehir Belediyespor Oktay Gümüş’ün kaydettiği gol ile maçta 31 öne geçerken maçta başka gol olmayınca maçta Nevşehir Belediyespor’un 31 üstünlüğü sona erdi.

Nevşehir Belediyespor Pazarspor karşılaşmasını, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx,Emrah Akkaya xx, Deniz Demirel xx

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir xx, İlker Günaslan xx, Muhammed Ali Kurt xx, Ziya Şakar xxx, Emre Gemici xx (Dakika 84 Sinan Uzun xxx), Alper Yener xx (Dakika 74 Yasin Dülger xx), Ethem Ercan Pülgir xx, Recep Kalkan xx, Savaş Yılmaz xxx, Berke Bıyık xxx, Tugay Yıldırım xx ( Dakika 62 Oktay Gümüş xx)

Yedekler: Onur Behiç Özalgan, Tolgahan Mulla Çiçek, Hakan Yakup Jacoues Horzum, Muhammed Emin Balcılar, Sinan Uzun, Yasin Dülger, Oktay Gümüş

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Pazarspor: Duhan Çağlar Akdağ xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu x, Mehmet Aytemiz xx, Fatih Ergen x (Dakika 64 Sergen Ekinci xx), Muhammet Ali Aydın xx, Şahinali Terzi x (Dakika 72 Can Muhammet Vural xx), Mithat Pala x, Mücahit Çakır x, Hüseyin Eray Karataş x (Dakika 46 Oğuzhan Demir x), Cevat Kuy x, Volkan Can x

Yedekler: Ebubekir Elihoş, Oğuzhan Demir, Can Muhammet Vural, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul, İbrahim Topaloğlu, Sergen Ekinci

Teknik Direktör: Kadir Kar

Goller: Emre Gemici DK 11, Muhammed Ali Kurt Dk.20, Oktay Gümüş Dk.90 (Nevşehir Belediyespor) Can Muhammed Vural Dk.75 (Pazarspor)

Sarı kartlar: Recep Kalkan, Tugay Yıldırım, Alper Yener, Murat Demir (Nevşehir Belediyespor) Muhammed Ali Aydın, Mücahit Çakır, Cevat Kuy, (Pazarspor)

