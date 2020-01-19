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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Belediye-Aksaray Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü: 1-3

DHA

 

 
SALON: Damat İbrahim Paşa Spor Salonu
HAKEMLER: Ali Sarukuzu (xxx), Ahmet Çezesiz (xxx)
NEVŞEHİR BELEDİYE: Cansın (xx), Işıl (xx), Alara (x), Havva (xx), Deniz (xx), Cansu (xx), Şevval (xx), Elif (x), Buse (xx), Selin (xx), Monica (xx), Rida(x), Merve(xx)
KUZEY BORU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Elif (xxx), Aydan (xxx), Ceyda (xxx), Metea (xxx), Neslişah (xxx), Gizem (xxx), Gözde (xxx), Duygu Üçdağ (xxx), Dilek(xxx), Duygu Ertaş(xxx), Merve(xxx), Djana(xxx), Su Zent (xx)
SETLER: 23-25, 25-19, 16-25, 17-25
SÜRE: 96 dakika (24, 22, 25, 25)
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nin 14'üncü haftasında, Kuzey Boru Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
 

NEVŞEHİR

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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