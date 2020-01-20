Nevşehir’de aranan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir’e Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 8, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği 3, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken sevk edilen 14 şüpheliden 10’u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

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