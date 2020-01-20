Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

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Nevşehir 1.Amatör Ligde ligin ikinci yarısının ilk maçları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde ligin 8.hafta maçları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Futbolseverler hafta sonunda oynanan maçlarda 37 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Kozaklıspor’u 92 mağlup eden Ortahisar Belediye Göremespor elde etti. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Avanosspor:0 Ürgüpspor:5, Ortahisar Belediye Göremespor: 9 Kozaklıspor:2, Nevşehir 1969 SK: 1 Eğitim Gençlikspor:0, Suvermez Kalespor:6 Kavak Gençlikspor:0, Görespor: 5 Derinkuyugücü:4, Kaymaklı Belediyspor: 2 Kapadokya Nevşehirspor: 3 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunda 19 puanla Suvermez Kalespor, B Grubunda ise 19 puanla Ortahisar Belediye Göremespor liderliklerini sürdürdü.

NEVŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

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