DSİ Nevşehir’de 3 baraj ve 1 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Nevşehir’de 17 yılda 3 baraj ve 1 gölet yapıldığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sosyal medya hesabından Nevşehir’de son 17 yılda yapılan çalışmaları paylaştı. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nevşehir’de yıllık 5, 14 milyon metreküp içme suyu sağladık. 143 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 38 bin 790 dekar araziyi sulamaya açtık ve 15 derenin ıslahını yatık” dedi.

NEVŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.