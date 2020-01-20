AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığına Oğuz Kahraman atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine turizmci Oğuz Kahraman atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından bir süre önce Ali Özer’den boşalan Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine Oğuz Kahraman atandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, “Yerelde ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in onayı ile Ürgüp İlçe Başkanlığına Oğuz Kahraman atanmıştır. İlçe Başkanımıza Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

NEVŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

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