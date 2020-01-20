Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

NEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.
20192020 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin tamamlanarak okulların tatile girmesiyle birlikte Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, doğal kaya oluşumları ile dikkat çeken Kapadokya'daki otelleri doldurdu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı. Tatilciler balon ve ATV turlarının yanı sıra tarihi alanları da gezme fırsatı buldu.
NEVŞEHİR
20 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:23
- GÜNEŞ 07:49
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:32
- AKŞAM 17:55
- YATSI 19:16