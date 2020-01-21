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Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak dev proje için imzalar atıldı

İHA

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından sunulan "Nevşehir'de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)" projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında Nevşehir'de kadınlara yönelik mesleki eğitim, girişimcilik kapasitenin artırılması ve toplumsal entegrasyonlarının hızlandırılmasına öncülük edecek bir merkez kurulması ve merkez bünyesinde eğitimlere katılacak kadınlar arasından en az 50 ihtiyaç sahibi kadının istihdam edilmesi amaçlanmakta.

Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak dev proje için imzalar atıldı

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından sunulan “Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)” projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında Nevşehir’de kadınlara yönelik mesleki eğitim, girişimcilik kapasitenin artırılması ve toplumsal entegrasyonlarının hızlandırılmasına öncülük edecek bir merkez kurulması ve merkez bünyesinde eğitimlere katılacak kadınlar arasından en az 50 ihtiyaç sahibi kadının istihdam edilmesi amaçlanmakta.
Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan “Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)” projesi desteklenmeye uygun bulundu. Toplam 3,3 milyon TL bütçesi olan projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tahsis edilen yaklaşık 2,5 Milyon TL’lik hibe, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kullandırılacak.
Nevşehir Valisi ve Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Aktaş’ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol’un katılımıyla sözleşmesi imzalanan proje kapsamında sabun üretimi atölyesi, cam işleme atölyesi, seramik atölyesi, bez çanta dikim atölyesi ve projede çalışacak kadınların küçük çocukları için oyun alanları, kütüphane ve etüt merkezinin oluşturulması planlanmakta.
Bu atölyelere ilave olarak kadınlara sosyal yaşamlarında psikolojik destek olmak ve aile içerisinde iletişim bağının kopmaması amacı ile Nevşehir Belediyesi tarafından tahsis edilecek bir alanda Aile Danışma Merkezi kurulacak. Aile danışma merkezinde kadınlara ve gerektiğinde ailelerine; motivasyon, uyum ve davranış sorunları, boşanma, özgüven ve korkular gibi konularda kapsamlı olarak psikologlar tarafından psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
Kadınların yasal haklarının bilincine varmalarını sağlamak ve haklarını aramak, başvurulacak kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Aile Danışma Merkezindeki 1 avukat aracılığıyla kadınlara destek verilecek. Ayrıca, obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında 1 diyetisyen tarafından kadınlara destek verilecek.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk etapta 50 sonrasında ise artan oranda öncelikli kadınlarımız olmak üzere çok sayıda kişiye istihdam olanağı sağlayacak olan projenin şehir ekonomisine de ciddi katkılar sunacağını vurguladı.
Arı, “Şehrimize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Halkımıza bunun için söz verdiğimiz tüm projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Nevşehirli kadınlarımızın istihdama katılmaları için her türlü desteği sunacağımızı her zaman söylemiştik. İşte bunun ilk adımı bu projeyle gerçekleşiyor. İlk etapta 50 kadınımız olmak üzere çok sayıda hemşehrimize bu proje sayesinde istihdam olanağı sağlayacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

NEVŞEHİR

21 Ocak 2020 Salı

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