Belediye Başkanı Arı, en çok kitap okuyana sinema bileti hediye edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından, yarıyıl tatilinde en çok kitap okuyan 50 öğrenciye sinema bileti hediye edilecek.

20192020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bir kampanya başlatıldı.

Kampanya ile birlikte tatil boyunca en fazla kitap okuyan ve okuduğu kitapları Nevşehir Belediyesi başkanlık binası içerisinde hizmet veren Turkuaz Masa’daki görevlilere anlatan 50 öğrenciye sinema bileti hediye edilecek.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayatının her alanında gelişimine büyük katkı sağlayacak kitap okuma konusunda ise şehirde bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Arı, “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan çocuklarımızı ödüllendirmek istedik. 15 tatilde en çok kitabı kim okuyacak? Düşüncesinden hareketle sizlere sunacağımız ödülden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Nevşehir Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerleri çocuklarımızı bu etkinliğin içinde bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.

