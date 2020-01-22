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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Kale bölgesine dünyadan birçok talip var” Nevşehir Belediyesi suya ...

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşırken Nevşehir Belediyesi'nin borcunu da açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Kale bölgesine dünyadan birçok talip var” Nevşehir Belediyesi suya yüzde 15 indirim yaptı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “76 milyon lira borcumuz var”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşırken Nevşehir Belediyesi’nin borcunu da açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısında yaptığı açıklamada yapılan çalışmaları değerlendirmesinin yanı sıra dünyanın en büyük yeraltı kenti olma özelliğine sahip olan Nevşehir Kale bölgesine dünyanın bir çok ülkesinden yatırımcıların başvuru yaptığını söyledi. Belediye Başkanı Arı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 8 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve Kale bölgemiz yenileme alanı ilan edildi. Artık Kale bölgesinde fiilen devam ettirdiğimiz çalışmaları hukuki altyapı çalışmalarını da tamamlayarak koşar adımlarla yürütüyoruz demektir. Kale bölgesine dünyanın birçok ülkesinden talip var. Katarlar var Türkiye’den büyük firmalar var. Buraya firmalar bir katrilyonun üzerinde bir yatırım için birbirleriyle yarışıyor. Tabi burada yap işlet devret ve hasılat paylaşımı olacak. Parayı veren düdüğü çalacak. Çok önemli bir aşamayı atlattık. Bizim Cumhurbaşkanı kararı ile çıkan iki işimiz var. Ve böyle kararların ikincisi yok. Ve hem ikincisi yok hem de bu kadar kısa bir sürede çıkartılmasının imkan ve olasılığı neredeyse sıfır. Allah’ın izniyle göreceksiniz. Kale projemiz Nevşehir’imizin geleceğini değiştirecek. 20 Nisan tarihinden itibaren bu meyvelerin ilk tohumlarını görmüş olacağız İnşallah. Bıkmadan, usanmadan bunu anlatmaya devam edeceğiz. Kale restorasyonu orijinal yapıyı korumakla birlikte etrafının turizme açılarak Nevşehir’i marka şehir haline getirmek noktasında çalışmalarımız bu şekildedir” dedi.

“Nevşehir Belediyesi suya yüzde 15 indirim yaptı”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı vatandaşlarımızın bütçelerine küçükte olsa bir katkımız olsun amacıyla su fiyatlarına yüzde 15 indirim yapıyoruz dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazeteciler ile bir araya geldi. 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Nevşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir halkına da su müjdesi verdi. Belediye Başkanı Arı, “Bu kadar kış aylarında masrafların arttığı bir dönemde biz bütçesine küçükte olsa bir katkımız olsun diye son cemre düşene kadar suyu yüzde 15 indirim yapıyoruz. Son cemre düşene kadar suyu ucuz vereceğiz” diye konuştu.

“Nevşehir Belediyesinin borcu 76 milyon lira”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısında Nevşehir Belediyesi’nin borcunu da kamuoyu ile paylaştı. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından göreve başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Arı 31 Mart itibarıyla 89 milyon 162 bin 907 lira 47 kuruş olan borcun şuan itibarıyla 75 milyon 946 bin 533 lira olduğunu açıkladı. Arı, “Biz 1 Nisan’da belediyemizi devir aldığımızda 89 milyon 162 bin 907,47 lira borcu varmış. Bugün yaptığımız ihaleler, altyapı ve çeşitli çalışmalarımıza rağmen bugün ki borcumuz 75 milyon 946 bin 533 lira. 13 milyon liralık bir ödeme yapmışız yani borcu aşağı çekmişiz. 27 milyon liralık esnaf borcumuz vardı. 22 milyon borcumuz kaldı. Toplamda 89 milyon borç yaptığımız yatırımlara rağmen 75 milyon lira belediyemizin borcu var” şeklinde konuştu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın basın toplantısının ardından da Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Nevşehir’e Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kazandırılan Basın Anıtı dolayısıyla bir teşekkür plaketi verildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın düzenlediği basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

NEVŞEHİR

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
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  • İKİNDİ 15:34
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