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Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Başkan Arı’ya teşekkür plaketi

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptırılan "Basın Anıtı" sonrasında Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür plaketi verildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Başkan Arı’ya teşekkür plaketi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptırılan “Basın Anıtı” sonrasında Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür plaketi verildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından gazetecilerin anısında Basın Anıtı yaptırılmasının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, şehirde görev yapan tüm gazeteciler adına Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Başer yaptığı açıklamada, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan ve tüm Türkiye’de teşkilatlanan Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığı olarak, Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya biz gazeteciler için yapmış olduğu Basın Anıtı ve bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Basın Anıtı’ndan dolayı şehrimizde görev yapan tüm basın mensupları adına kendisine plaketimizi takdim ettik” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kendisine böylesine anlamlı bir plaket verilmesinden dolayı Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’e teşekkür etti.

NEVŞEHİR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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