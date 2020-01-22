AK Parti milletvekili Açıkgöz’den çiftçilere müjde

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir’de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Nevşehir’imiz genelinde hububat baklagil fark desteği ödemesi kapsamında 6 bin 700 çiftçimize ödenmek üzere toplam 23 milyon lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. İlgili bankamız tarafından söz konusu ödeme emektar çiftçilerimize yapılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.
NEVŞEHİR
22 Ocak 2020 Çarşamba
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