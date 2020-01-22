AK Parti milletvekili Açıkgöz’den çiftçilere müjde

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AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir’de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Nevşehir’imiz genelinde hububat baklagil fark desteği ödemesi kapsamında 6 bin 700 çiftçimize ödenmek üzere toplam 23 milyon lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. İlgili bankamız tarafından söz konusu ödeme emektar çiftçilerimize yapılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

NEVŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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