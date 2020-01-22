Nevşehir Belediyesporlu sporcular atletizmde 3 madalya kazandı

Nevşehir Belediyesi sporcuları, katıldıkları Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan 3 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve U14 kategorisinde 2007 ve 2008 doğumlu sporcular ile U16 kategorisindeki sporcuların yarıştığı Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası İstanbul’da gerçekleştirildi.

Şampiyonaya bir süredir Antrenörler İsa Demir ve Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir belediye spor atletlerinden Şevval Yılmaz U16 60 Metre Engelli kategorisinde bronz madalya, U14 2007 1000 metre kategorisinde İbrahim Gökgöz bronz madalya ve 2008 doğumlular arasında da Ömer Efe Kantemiz bronz madalya kazandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan atletizm kurslarında aldıkları eğitimin ardından spor yaşantılarını Nevşehir belediye spor kulübü çatısı altında sürdüren ve şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

NEVŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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