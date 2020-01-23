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Başkan Yardımcısı Yüzer, şampiyon boksörleri tebrik etti

İHA

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, katıldıkları İç Anadolu Boks Turnuvası'nda kategorilerinde 1. ve 2.lik dereceleri elde ederek takım halinde bölge şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

Başkan Yardımcısı Yüzer, şampiyon boksörleri tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, katıldıkları İç Anadolu Boks Turnuvası’nda kategorilerinde 1. ve 2.lik dereceleri elde ederek takım halinde bölge şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yüzer, geçtiğimiz haftalarda Niğde’de düzenlenen İç Anadolu Boks Turnuvası’na katılan ve bölge şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve beraberindeki takım yöneticileri ile bir araya geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir ile birlikte 52 kg kızlarda 1. olan Muazzez Çöplü, 58 kg erkeklerde 1. olan İsmail Tekbıcak, 60 kg erkeklerde 1. olan Halil Kolukısa, 48 kg erkeklerde 1. olan Can Yıldız, +91 kg erkeklerde 1. olan Şaban Sertçelik, 72 kg erkeklerde 1. olan Ömer Altundağ, 48 kg erkeklerde 2. olan Samet Kartal ve 75 kg kızlarda 2. olan Seher Aksu’yu başarılarından dolayı tebrik eden Yüzer, şampiyon sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nevşehirli gençlerin spor yapmalarına olanak sağlayabilmek ve kentte spor altyapısını oluşturabilmek için Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yüzer, bunun karşılığında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli turnuva ve müsabakalarda kısa sürede elde ettikleri başarılarla kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi.
Sporun her branşı için gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Yüzer, “Sadece profesyonel liglerdeki futbol ve voleybol takımlarımıza değil atletizmden boksa, masa tenisinden tırmanışa birçok branşta spora ve gençlerimize destek veriyoruz. Öyle inanıyorum ki gelecek yılların Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcuları şehrimizde yetişecek ve milli takımların kadrolarında Nevşehirli gençlerimiz yer alacak. Şimdiden birçok sporcumuz elde ettikleri derecelerle milli takımlara seçilmeye başladı. Onlarla hep bir gurur duyacağız ve başarılarıyla mutlu olacağız.” dedi.

NEVŞEHİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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