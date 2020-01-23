Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos’ta huzur uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yapılan uygulamada 977 şahsın GBT kontrolünü yaparken aranan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 26 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.

NEVŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.