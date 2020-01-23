Nevşehir’de anne ve babasına şiddet uygulayan 1 kişi tutuklandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Nevşehir’de anne ve babasına evde şiddet uygulayan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesinde bir kişi anne, baba ve yengesine şiddet uyguladı. Olay duyan komşuların kavgayı ayırmak istemelerine de sinirlenen M.Ş. kavgayı ayırmak isteyen komşularına da bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından anne ve babasına şiddet uygulayan M.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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