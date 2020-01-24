Hareket halindeki otomobil alev aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kavşağında hareket halindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kavşağında bu sabah hareket halindeki otomobil aniden alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören sürücü araçtan hemen inerken, yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

NEVŞEHİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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