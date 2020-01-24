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Nevşehir'de seyir halindeki otomobil yandı

DHA

NEVŞEHİR'de seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

NEVŞEHİR'de seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Sabah 07.00 sıralarında, Serkan Ş. yönetimindeki 50 ABC  388 plakalı otomobilin motor bölümü, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden Serkan Ş., aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
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  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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