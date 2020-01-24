Nevşehir'de seyir halindeki otomobil yandı

NEVŞEHİR'de seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sabah 07.00 sıralarında, Serkan Ş. yönetimindeki 50 ABC 388 plakalı otomobilin motor bölümü, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden Serkan Ş., aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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