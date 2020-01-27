Avanos’ta hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü bir iş yerinde yazar kasadan 500 lira ve garsonlara ait bahşiş kutusundan tahmini olarak 12 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından iş yeri güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin ardından hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden A.Ç. adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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