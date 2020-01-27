Nevşehir Belediyesinin Türkiye’nin usta oyuncuları ve eğitmenlerinin katılımı ile başlatacağı ‘Ustalarla Tiyatro’ Atölyesi’ için başvurular sona erdi. Nevşehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri atölye için 174 kişi kesin kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için 28 Ocak 2020 2 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.

Türkiye’nin birçok usta oyuncu ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atölye için ön başvuru süresi sona erdi.

Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ne katılmak için http://www.nevsehir.bel.tr/nevsehirakademi/ web adresinden başvuru yapan 16 yaş ve üzeri kişiler arasından 174 kişi kesin kayıt yaptırma hakkı kazandı.

Kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan kişiler 100 TL ücret karşılığında kayıtlarını saat 17.00’a kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yaptırabilecek.

Katılım ücreti için toplanan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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