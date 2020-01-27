Nevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem bölgesine ulaştı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımları taşıyan 9 tır deprem bölgesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile birlikte Nevşehir’deki hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının desteği ile hazırlanan ve deprem bölgesine gönderilen 9 tır dolusu yardım malzemesi Elazığ’a gönderildi. Nevşehir’den dualarla uğurlanan ve Pazar günü akşam saatlerinde deprem bölgesine ulaşan yardım tırlarının içerisinde patates, su, battaniye, kuru bakliyat, süt ve çocuk kıyafeti ve kış bot bulunuyor.

Nevşehir Belediyesi yetkililerinin eşlik ettiği yardım tırlarının içerisindeki malzemeler depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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