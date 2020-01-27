Nevşehir’de aranan 12 kişiden 7’si tutuklandı

Marmara ve Ege'de sağanak var

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7’si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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