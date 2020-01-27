DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

Marmara ve Ege'de sağanak var

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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