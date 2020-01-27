Kapadokya'ya gelen Çinli turiste 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik

Marmara ve Ege'de sağanak var

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesine, ülkesinden tatil için gelen Çinli O.J. (27), yüksek ateş şikayeti üzerine, 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu O.J.'nin 'coronavirüs' taşımadığı belirlendi.

Çin'den Kapadokya bölgesine tatile gelen O.J., dün yüksek ateş şikayeti üzerine, 'coronavirüs' şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çinli hastanın, yapılan tetkikler sonucu 'coronavirüs' taşımadığı tespit edildi. O.J.'nin hastanede tedavisi sürdürülürken, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, yazılı açıklama yaptı. Ünlübay, "İlimizde 'coronavirüs' taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm bölgesi olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır" dedi.



NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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