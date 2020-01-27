Belediye ekipleri okul tuvaletlerini temizleyerek ilaçlıyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından il merkezinde İlkokul ve Ortaokullarda bulunan öğrenci tuvaletleri temizlenerek ilaçlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul tuvaletlerinin daha sağlıklı bir hale getirilmesi için Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla harekete geçti. Bu kapsamda oluşturulan 6 ayrı ekip il merkezinde bulunan 18 ilkokul ve 19 ortaokuldaki öğrenci tuvaletlerini ve lavabolarını temizliyor. Ekipler ayrıca kullandıkları özel ilaçlarla dezenfeksiyon uygulaması yaparak, kış döneminin başlamasıyla ortaya çıkan mikroorganizmalar ve virüslerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor.

Belediye ekipleri okullardaki çalışmasını yarı tatili bitiminden önce tamamlayacak.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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