Rektör Bağlı, “Depremzede öğrencilerimizin yanındayız”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, üniversitede eğitimöğretim gören depremzede öğrenciler için maddi ve manevi yardım desteği başlattı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 24.01.2020 tarihinde tüm Türkiye’yi yasa boğan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ ve Malatya depreminin acısını ülke olarak hep birlikte paylaştıklarını belirtti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Cenabı Allah’tan rahmet, geride kalan başta aileler ve yakınları olmak üzere başsağlığı ve sabırlar dileyen Rektör Bağlı, depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Rektör Bağlı üniversite olarak ,NEVÜ’de eğitimöğretim gören depremzede öğrencilere maddi ve manevi yardımda bulunacaklarını söyledi. Bağlı, “Öncelikle bir kez daha Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sadece buraları değil tüm ülke insanları olarak bizleri derinden sarstı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar dilerken, yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 7’den 70’e tüm ülke insanının ortak bir paydada buluştuğu bu acıyı bir nebze de katkıda bulunmak adına biz de üniversite olarak üniversitemizde eğitimöğretim gören Elazığ ve Malatya nüfusuna kayıtlı öğrencilerimizin yanında olmalarını bilmelerini istiyoruz. Bu kapsamda üniversitemizde eğitimöğretim gören bu öğrencilerimizin maddi veya manevi taleplerini karşılamak, kendilerine her türlü desteği vermek için üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bünyesinde bir kurul oluşturduk. İsteyen öğrencilerimiz bu kurulumuza müracaat edebilecekleri gibi talepleri de anında karşılanacaktır. İsteyen öğrencilerimize de deprem bölgelerindeki aileleri başta olmak üzere yakınlarına ulaşmaları, görüşmeleri adına her türlü destek verilecektir. Ben bir kez daha bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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