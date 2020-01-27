Uçhisar’da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken karbonmonoksitten zehirlenen aile bireyleri yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.