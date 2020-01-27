Kapadokya’da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ancak yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Çinli turistin mevsimsel grip geçirdiği belirlendi.

Çin’den Kapadokya bölgesini ziyarete gelen burada yüksek ateşin ardından korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine müracaat eden Çinli turist iki gündür Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Çinli turistten alınan kan tahlillerinin sonuçları bugün çıkarken Çinli turistin mevsimsel grip hastalığı olduğu ortaya çıktı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Çinli turistin 2 saat içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.

NEVŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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