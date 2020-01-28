Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Nevşehir’den ve çeşitli illerden çok sayıda tiyatroya meraklı kişinin katıldığı ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ başladı.

Nevşehir’de tiyatroya meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçen, tiyatro yeteneklerini kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmesi ve dolayısıyla ortak bir sanat anlayışının bireylere aşılanması ve yetenekli gençlerin tespit edilebilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlendi.

Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu ve başvuruların internet ortamından yapıldığı atölyeye Nevşehir’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerden 64 kişi kayıt yaptırdı.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 3 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek atölyede Volkan Severcan tarafından; Oyunculuğa Giriş, Şovmenlik ve Sunuculuk Ziya Kürküt tarafından; Drama, Gürol Tombul tarafından; Oyunculuk Egzersizleri, Sefa Zengin tarafından; Vücut Dili ve Rol, Oya Tolga ve Sim Tolga tarafından; Makyaj, Zeyno Günenç tarafından;Şiir, Gilles Kanart tarafından; Dans, Bale ve Sahne, Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından; Eleştiri Teknikleri, Yeşim Alıç tarafından; Nefes Alma Teknikleri ve Bedenle Tanışma, Murat Kodallı tarafından; Uygulamalı Müzikal Tiyatro, Sonkan Damcıoğlu tarafından; Oyunculuk ve Dramaturji, Zuhal Yalçın tarafından; Diksiyon ve Ses Teknikleri, Suat Özturna tarafından; Oyunculuk ve Sahne Disiplini, Erhan Yazıcıoğlu tarafından; Doğaçlama, Haluk Özenç tarafından; Yazarlık ve Bora Severcan tarafından; Yönetmenlik eğitimleri verilecek.

Eğitimlerde uygulamalı olarak katılımcılara oyunculuk mesleği anlatılacak. Atölye sonunda ise eğitmenlerin ıslak imzası ile katılımcılara sertifika verilecek. Atölyenin ilk günün de katılımcılara ilk dersi ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Volkan Severcan verdi.

‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ni ilk ders saatinde ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ise atölye eğitmenlerine ve kursiyerlere başarılar diledi.

NEVŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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