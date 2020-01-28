Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos Adli makamlarınca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
28 Ocak 2020 Salı
- İMSAK 06:19
- GÜNEŞ 07:44
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:24