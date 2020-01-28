Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos Adli makamlarınca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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