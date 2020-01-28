TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nin 16. haftasında kendi evinde Mardin Büyükşehir Başak Spor’a 32 mağlup oldu.

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başak Spor’u Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda konuk etti. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda sporseverin de takip ettiği maçta ilk 2 seti 2522 ve 2521’lik skorlarla önde kapatan kırmızı beyazlı ekip, 3. sette 1925, 4. setten ise 1825 mağlup ayrılarak maçı uzatmaya taşıdı.

Müsabakanın uzatma devresinde rakibine karşı 1315 geriye düşen Nevşehir Belediye Spor maçta 32 mağlup oldu.

NEVŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.