Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezine başvuru yapan Ö.F.K.’nın kendisini tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezine başvuru yapan Ö.F.K. kendisinin B.K. tarafından darp ve tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.K. kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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