Motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Evinin önünde bulunan motosikletinin çalındığı yönünde karakola müracaat eden Y.S.’nin ifadesin ardından polis ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelileri F.K. ve O.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından motosiklet hırsızlığı suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan F.K. ve O.K. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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