NEVÜ’de Kalite Çalışmaları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama toplantısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından, “Kalite Çalışmaları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlanması” ile ilgili toplantı düzenlendi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’in başkanlık yaptığı toplantıya üniversitenin daire başkanları ve birimlerin kalite Temsilcileri katıldı. Toplantıda Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçme, üniversitenin kalite çalışmalarını ve yapılacak faaliyetleri değerlendirirken kurumsal akreditasyon ve izleme süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kalite Komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk ise Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama süreci ve verilerin toplanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

NEVŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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