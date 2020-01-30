Vali Aktaş, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan ve Türkiye genelinde de teşkilatlanmasına hızlı bir şekilde başlayan Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir Başkanlığı’nı Vali İlhami Aktaş ziyaret etti. Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer’e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan ve Nevşehir’de faaliyete başlayan Küresel Gazeteciler Konseyi ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun diliyorum. Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı olarak genel merkez tarafından atanan Muammer Başer’e de yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Türkiye ve Nevşehir’de yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

NEVŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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