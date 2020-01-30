Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanını izledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediye Sporlu futbolcuları Nar Tesislerinde ziyaret etti. Kırmızı beyazlı ekibin antrenmanda çift kale maçı izleyen Başkan Arı, müsabaka öncesinde teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor’un kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanı ziyaret etti. Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte bir süre Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı takip eden Arı, antrenmanın ardından oynanan çift kale maçı izledi.

Arı, teknik heyet ve futbolculara Karacabey Belediye Spor müsabakası öncesinde başarılar diledi.

NEVŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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