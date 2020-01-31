Nevşehir’de 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte etkili olurken Nevşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkili olurken Nevşehir’de ise başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri yollarda temizlik çalışmaları yapıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgilere göre Nevşehir’de yoğun kar yağışının ardından 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Duru, “Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz gece boyunca yol açma çalışmalarında bulundu. Şuan itibarıyla da il genelinde 38 köy yolumuz kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz köy yollarının ulaşıma açılması için aralıksız devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren tüm köy yollarımızı ulaşıma yeniden açacağız” dedi.

NEVŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.