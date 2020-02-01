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"Çocuklar Üşümesin" diyen Başkan Arı’nın çağrısı ile Nevşehir seferber oldu

İHA

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çocuklara mont ve bot dağıtmak için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya tüm kesimlerden büyük destek geldi. Arı'nın "Pazartesi günü okula tüm evlatlarımız montlarını ve botlarını giyerek gitsin diye bir hayalimiz var' sözü ile harekete geçen Nevşehirliler, Nevşehir Belediyesi'nin yapacağı mont ve bot yardımı için seferber oldu.

"Çocuklar Üşümesin" diyen Başkan Arı’nın çağrısı ile Nevşehir seferber oldu

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın çocuklara mont ve bot dağıtmak için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya tüm kesimlerden büyük destek geldi. Arı’nın “Pazartesi günü okula tüm evlatlarımız montlarını ve botlarını giyerek gitsin diye bir hayalimiz var’ sözü ile harekete geçen Nevşehirliler, Nevşehir Belediyesi’nin yapacağı mont ve bot yardımı için seferber oldu.
Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı. “Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum.” diyerek toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Arı, paylaşımında; “Şehrin her kesimine çağrımdır. Tüm basın mensuplarımıza, tüm partilerin mahalle başkanlarına ve teşkilatlarına, STK temsilcilerimize ve muhtarlarımıza açık çağrımızdır; Bu şehrin her ferdi olarak ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir. Yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek için biz taşın altına elimizi koyduk ve hazır bekliyoruz, Elimizde çok sayıda bot ve mont var dostlar. Bu yazıyı okuyan her Hemşehrimizin vebal üzerinedir, şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum. Pazartesi günü okula tüm evlatlarımız montlarını ve botlarını giyerek gitsin diye bir hayalimiz var. Sizlerden bir süredir aldığımız talepleri ekiplerimiz kapınıza getirirken diğer ekiplerimiz de Yarın sabahtan itibaren 03842134936 numaralı telefondan evlatlarımız için taleplerinizi alacak. Duyan duymayana duyursun. Ayrıca, evlatlarımıza farklı yönlerden destek olmak isteyen hayırseverlerimizi de belediyemize davet ediyorum.” dedi. Arı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Nevşehir’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden siyasetçisinden gazetecisine, STK temsilcisinden sanatçısına, spor dünyasından iş dünyasına birçok kişi Arı’yı tebrik ederek kampanyaya destek vermek istediklerini belirtti.
Nevşehir Belediyesi olarak, kış mevsiminin zorlu şartlarda geçtiği şu günlerde şehrin çeşitli mahallelerinde yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, bu ailelere belediyelerinin yanlarında olduğunu hissettirdiklerini ifade eden Arı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hassasiyetle projeler üretildiğini ve bu projelerin çağdaş yöntemlerle hayata geçirildiğini belirtti. Arı, “Bu konuda kurduğumuz bir ekibimizle birlikte sürekli sahada taramalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyoruz. Tespit edilen bu ailelerimize ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Şu anda halen elimizde bulunan çok sayıdaki kışlık giyecek ve ayakkabıları ekiplerimiz ailelerimize ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşma noktasında kıymetli hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz. Lütfen mahallelerinizde, sokağınızda bulunan ihtiyaç sahiplerini bizlere bildirin.” dedi. Arı sözlerini şöyle sürdürdü;
“Nevşehir Belediyesi olarak bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz. Bu konuda kurduğumuz bir ekibimizle birlikte sürekli sahada taramalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyoruz. Tespit edilen bu ailelerimize ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Biz İstiyoruz ki bu kış, okulların açılmasına kısa bir süre kala yoksun durumdaki minik yavrularımız üşümesin. İstiyoruz ki yardıma muhtaç durumdaki miniklerin ve ailelerinin kışlık kıyafet, yakacak ve gıda ihtiyaçları karşılansın. Bu sayede çocuklarımız ve bu şehrin ihtiyaç sahibi aileleri soğuk kış günlerinden etkilenmesin. Bu konuda bizler üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu şehirde tek bir çocuk bile gece yatağına aç yatar, okuluna kışlık ayakkabısız giderse, tek bir anne baba bile bunun için gözyaşı dökerse bunun hesabını hiç birimiz veremeyiz. Bizler sıcak evlerimizde, çeşitli imkânlarımızla bu soğuk kış günlerini geçirirken onları kaderlerine terk edemeyiz. Bu şehrin çok daha güçlü şekilde bunu yapması, bu konuda bir kez daha birlik ve beraberliğini göstermesi gerekiyor. Bu soğuk ve zorlu kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek noktasında dileyen vatandaşlarımızda destek olabilir. Bizler var olduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hâkim olur. İşte bu çıkış noktasından hareketle; komşu hakkı ve paylaşmaya büyük önem veren bir dinin mensupları olarak, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' Hadisi Şerif'ini ilke edinerek şehrimizin ihtiyaç sahibi ailelerine kucaklayacağız.”
Nevşehir’de ihtiyaç sahibi olan ve sesini duyuramayan tek bir aile kalmayıncaya dek sürdürmeye kararlı oldukları kampanyaya destek vermek ve mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini belediyemize bildirmek isteyen herkesin Nevşehir Belediyesi’nin 0384 213 49 36 nolu telefonundan Turkuaz Masa’ya ulaşabileceklerini belirten Arı, kendilerine ulaşacak olan yardım malzemelerinin mahalle muhtarıyla da yapılacak istişareler sonucu tespit edilecek ailelere ulaştırılacağını söyledi.

NEVŞEHİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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