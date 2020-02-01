Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

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Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gülşehir’de yağan yoğun kar yağışının ardından Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürürken ilçe merkezinde ise belediye ekipleri tüm personeli ile karla mücadele ederken tuzlama çalışmalarında bulundu.

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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