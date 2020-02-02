Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.’yi konuk etti.

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor ile 00 berabere kaldı. Gazi Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısı Karacabey Belediyespor A.Ş. takımının başlama vuruşu ile başlarken maçın ilk 14 dakikasında konuk ekip Karacabey Belediyespoe atak bir oyun sergiledi. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrolü altına almasının ardından Nevşehir Belediyespor forvet hattı gol aradı. Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 00 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise her iki takımda kontrollü bir oyun tercih ederken maç karşılıklı ataklar ile devam etti. Maçın ikinci yarısında her iki takımda ele geçirdiği fırsatları değerlendirememesinin ardından maçta 90 dakika 00 eşitlikle sona erdi.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor 31 puan ile 5.sırada kalırken Karacabey Belediyespor A.Ş. ise 45 puan ile liderliğini sürdürdü.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Celal Bayraklı x, Hacı Mehmet Ekmekyermez x, Muhammet Oğuzhan Öztaş x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İlker xx, Ziya Şakar xx, Emre Gemici x, Mehmet Tosun x (Dk 76 Muhammed x) , Onur Ural xx, Alper xx (Dk. 64 Sinan xx), Ethem xx, Savaş xx (Dk. 89 Okay ?), Yasin xx, Okan xx

Yedekler: Murat, Tolgahan, Hakan Yakup, Muhammed Emin, Sinan, Recep, Oktay

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Karacabey Belediyespor A.Ş.: Hasan xx, Hasan Güleryüz xx, Serhen xx, Sefa xx (Dk. 64 Ömer x), İlyas x, Muhammet x, Abuzer xx (Dk.80 Said x), Gökhan x, Onur x, Rasimcan xx, Sadık xx (Dk.88 Berk xx)

Yedekler: Yağızcan, Berk, Ömer, Saruhan, Berkay, Said, Ahmet

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Sarı Kartlar: Alper, Sinan, Ziya (Nevşehir Belediyespor) Onur, Hasan, Rasimcan, İlyas (Karacabey Belediyespor A.Ş.)

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.